16/07/2026 09:51

《國金新見－溫嘉煒》日圓弱勢難改

《國金新見》日圓匯價自4月日本政府出手干預以來仍未能擺脫弱勢，近日徘徊於近40年低位。美伊衝突前景不明朗、聯儲局加息預期升溫，以及日本自身財政壓力及貨幣政策的限制，預料中線仍可能繼續不利日圓表現。



日圓兌美元在今年初曾一度升至152.1，其後美伊戰事爆發後持續受壓。儘管日本政府在4月底及5月初曾出手干預，惟跌勢仍然未止，本月更一度迫近163水平的近40年新低。



與此同時，美日債息息差卻持續收窄。美國與日本十年期國債孳息率的息差自去年4月特朗普政府關稅行動以來已累計收窄逾120基點。一般而言，美日息差收窄令套息交易吸引力下降，資金理應回流日本，然而這次卻並非如此。



事實上，今年以來日圓匯價走勢，更多受到美伊衝突影響。美伊自2月底開戰後一度刺激國際油價抽升，對高度依賴進口能源的日本而言更是百上加斤，加大日本企業及居民成本壓力，不利日本經濟活動。高油價亦意味政府需使用更多美元購買進口能源，推高了對美元的需求，亦導致日圓貶值。



為應對能源成本上漲對居民生活造成的負擔，日本首相高市早苗上月批准3.1萬億日圓追加預算，當中2.5萬億用於透過補貼應對大宗商品價格上漲。然而當局在國會批准年度預算僅一個月後就需要追加預算。日本原本已面臨龐大債務，此舉進一步加劇了市場對日本公共財政前景的憂慮。國際貨幣基金組織預計，2026年日本政府債務相對國內生產總值維持逾200%的高位，為全球主要評級主權國家中最高水平。高油價對當地經濟的衝擊及財政前景的憂慮，導致日圓表現持續受限。



另一方面，聯儲局加息預期回升帶動美匯走強，亦拖累日圓走勢。儘管美國6月消費物價指數在油價回落帶動下按月跌0.4%，自2020年以來首次錄得按月下跌，但沃什首次以聯儲局主席身份出席國會聽證會時重申對高通脹零容忍。聯儲局議息委員在6月會議顯著上調今年利率及通脹預測，令市場重估聯儲局的利率行動，支持美匯指數反彈至101以上。隨著美伊近日再度爆發軍事衝突，油價再度反彈至80美元以上，亦有望繼續加強聯儲局等主要央行的加息預期。



此外，日本通脹及工資增速仍然溫和，亦限制日本央行加息步伐。受到政府補貼降低能源成本的影響，日本5月撇除新鮮食品的核心通脹按年升幅維持1.4%；同期實質勞工現金收入按年升幅放緩至1.4%，亦顯示工資增速仍然溫和令日本央行收緊貨幣政策的行動變得更具挑戰。日本與主要央行的利率差距難以顯著收窄，或繼續支持套息交易，不利日圓表現。根據美國商品期貨交易委員會數據，對沖基金對日圓的看跌情緒已升至2007年以來最高，截至6月下旬的淨空頭合約數量升至近13.8萬份。



隨著日圓兌美元跌至近40年新低，市場猜測日本政府何時會再出手干預日圓匯價。儘管日本財相片山皋月近月多次表明政府已與美國財政部有良好溝通，並隨時就匯市作出大膽行動，惟至今仍未有行動。日圓走勢持續偏弱，似乎政府的口頭干預已逐漸失效。



這亦反映日本政府考慮到干預所需的成本及遵守匯率規則不敢輕舉妄動。彭博按日本央行數據推算，日本政府於4月28日至5月27日的一個月內，動用了近740億美元以支撐日圓，干預規模為單月最大，要再次有效干預匯市的成本不菲。此外，國際貨幣基金組織對自由浮動匯率貨幣的指引，亦限制了日本政府在短期內再進行干預行動的次數。



總括而言，隨著美伊談判前景反覆，油價再度反彈或繼續支撐美匯表現，加上日本自身經濟及財政壓力限制，預料中線仍不利日圓表現。在美匯可能維持偏強的走勢下，日圓單邊干預效果或許有限，日本政府或不得不接受日圓更大的下行空間。我們維持對日圓看淡觀點，中短線不排除下試165水平，若美匯及油價回軟，則不排除反彈至100天平均約159.5。《大新金融集團首席經濟及策略師 溫嘉煒》



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