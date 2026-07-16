16/07/2026 08:36

【外圍經濟】日圓期權顯示，日本或容忍匯率貶至165後再出手干預

《經濟通通訊社16日專訊》期權市場數據顯示，日本官方在出手支撐日圓之前，可能仍會容忍日圓進一步貶值至165。



投資者目前願意將美元兌日圓升至165納入定價，意味著日圓較目前水平還有約1.6%的貶值空間，而當前匯率已經接近四十年來最弱水平。



多項國內外因素持續壓制日圓走勢。今年4月底，日本政府曾動用近740億美元干預匯市支撐日圓，推動匯率短暫反彈，但效果曇花一現。此後，日本官員多次發出口頭警告，表示如有必要將再次行動。



以下幾項期權指標顯示，日本政府或許願意容忍日圓進一步走弱，但僅限於一定程度內。



衡量市場對日圓上漲或下跌風險保護的需求的一周期風險逆轉指標顯示，日圓買權相對於賣權的溢價目前為176個基點。這顯示市場仍認為，只要日本當局存在干預可能，日圓就存在突然反彈的風險。



隱含波動率也釋放出類似訊號。目前美元兌日圓一周期期權對沖成本不到4月干預後水平的一半，並接近5月底創下的四年低點。當時日圓匯率比現在大約強1.5%。這表明投資者並不認為未來數天內日本當局立即干預的機率很高。(rc)