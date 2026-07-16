16/07/2026 09:03

【中東戰火】伊朗戰火第139日，美國連續第5日發動空襲，特朗普稱德黑蘭尋求對話

《經濟通通訊社16日專訊》美國周三（15日）對伊朗發動更多空襲。此前，美國總統特朗普誓言將加大轟炸力度，直至伊朗停止襲擊霍爾木茲海峽船隻，並同意開放海峽。



美國軍方於伊朗當地時間周三下午展開一場持續90分鐘的行動，打擊位於波斯灣、靠近霍爾木茲海峽的大通布島上的導彈儲存和發射設施。美國中央司令部表示，美東時間下午3時發動了第二輪打擊。



這是美國連續第五天對伊朗發動襲擊。美軍在周二（14日）晚打擊多個軍事目標，引發伊朗對美國在科威特和巴林等海灣阿拉伯國家的軍事基地發動報復性襲擊。



特朗普重申，在美軍空襲削弱伊朗的導彈和無人機能力之後，伊朗正在尋求更多對話。不過，德黑蘭尚未公開證實有意恢復談判。



*伊朗釋放一名美國公民*



此外，特朗普表示，伊朗已允許一名被「錯誤拘留」的美國公民離境。該公民已安全離開伊朗，身體狀況良好，美國感謝伊朗的善意姿態。(rc)