16/07/2026 09:05

【外圍經濟】加拿大央行連續六次按兵不動，維持息率2.25厘

《經濟通通訊社16日專訊》加拿大央行周三（15日）宣布，將基準利率維持於2.25厘不變，為連續第六次會議按兵不動，結果符合市場預期。



決策官員指出，加國經濟正展現復甦跡象，而早前由油價急升所帶動的通脹壓力亦正逐步消退。



加拿大央行在最新發表的《貨幣政策報告》中提到，經歷過去一年的疲弱後，加拿大經濟正顯現改善跡象。當局預期經濟增長將會提速，通脹亦會由近期高位逐漸回落，惟同時強調目前宏觀環境的不確定性依然偏高。



近期數據進一步印證經濟回穩的觀點，加拿大6月份意外新增1.82萬個就業職位，反映勞動力市場展現韌性並緩慢走出谷底。(rc)