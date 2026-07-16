16/07/2026 09:06

【美國議息】聯儲局褐皮書指經濟延續溫和擴張，數據中心撐起製造業

《經濟通通訊社16日專訊》美國聯儲局發表俗稱褐皮書的地區經濟報告。報告指出，在5月下旬至6月期間，全美12個聯儲轄區中，有11個地區的經濟活動錄得輕微至溫和增長，餘下1個地區則維持不變。整體而言，美國經濟擴張步伐與上一份報告的表現相若，展現出一定的經濟韌性。



儘管近期通脹壓力出現降溫跡象，但高昂的燃料價格依然對零售銷售構成壓力。多個轄區的報告指出，民眾在非必要的可選消費品上開支減少，並呈現「消費降級」的趨勢，轉向購買更具性價比的商品。不過，受惠於北美主辦的世界盃賽事帶動，訪美旅客顯著增加，為部分地區的旅遊業注入強心針。



製造業方面，大多數轄區的生產活動呈現輕微至溫和擴張。這主要受惠於人工智能熱潮帶動的數據中心建設，以及機械與國防領域的強勁訂單需求。然而，隨著美國關稅上調及中東地緣政治衝突持續，多個地區的製造商反映供應鏈瓶頸問題有再度蔓延的跡象，運輸及物流活動僅能在重重挑戰下錄得小幅增長。



金融狀況方面，整體體系維持穩健，商業貸款及個人消費貸款的發放量均錄得微升，其他服務業的商業活動亦見小幅上揚。展望未來數月，受訪企業普遍預期美國經濟將維持擴張態勢，但有幾個轄區特別提到，燃料成本前景的高度不確定性是未來的潛在風險。(rc)