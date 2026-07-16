16/07/2026 09:32

【美國議息】美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特：最新CPI數據不支持加息

《經濟通通訊社16日專訊》美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特周三（15日）明確表示，最新數據顯示聯儲局現時沒有加息理由，並對聯儲局主席沃什的利率決策抱有高度信心。他同時指出，伊朗對全球經濟的威脅能力已經顯著減弱。



近期疲弱的美國經濟數據強化市場對聯儲局採取寬鬆政策的預期，美國消費物價指數(CPI)按月變幅更錄得六年來首次負增長。目前市場對當局7月加息的預測機率已經大幅回落。哈塞特強調，數據反映當局缺乏加息理據，並深信聯儲局主席沃什能在利率問題上引領市場得出正確決策。



哈塞特表示，伊朗對全球經濟構成威脅的能力已經大不如前。受多年制裁及近期區域衝突影響，國際貨幣基金組織預測今年伊朗經濟將萎縮6.1%，通脹率或高達68.9%。隨著美國持續透過金融手段及海上封鎖截斷其主要收入來源，伊朗瀕臨崩潰的經濟現況限制其衝擊環球市場的能力。(rc)