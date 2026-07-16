16/07/2026 09:56

【國際要聞】皮尤調查：英法加拿大等多國民眾對中國好感度超過美國

《經濟通通訊社16日專訊》最新民調顯示，北美和西歐民眾對美國的好感度下滑，對中國的好感度明顯提升。



皮尤研究中心周三（15日）發布的報告顯示，今年2月至5月進行的調查中，44%的加拿大受訪者對中國持正面好感，僅有33%的受訪者對美國抱持好感。去年，加拿大人對兩國的好感度持平。



而在2023年，拜登擔任美國總統時，多數加拿大人看好美國，持正面評價者佔57%，同期僅14% 的加拿大人對中國觀感正面。分析指，特朗普上台後，美國政府與加拿大等一眾盟友的關係摩擦不斷，在此背景下，加拿大民眾對美、中兩國的態度發生了上述轉變。



在皮尤調查的36個國家中，多數國家受訪民眾如今對中國的好感度高於美國。其中在英國，僅41%的受訪者對美國持正面評價，而2023年這一比例為59%。英國民眾對華好感度達46%，較三年前27%的水平大幅提升。



在法國，有27%的人對美國持正面看法，較2023年的52%大幅下降。36%人表示對中國持正面態度，而三年前這一比例為22%。(rc)