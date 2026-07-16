16/07/2026 10:05

【外圍經濟】美國6月PPI意外按月下跌0.3%，通脹放緩趨勢進一步明確

《經濟通通訊社16日專訊》繼早前公布的美國6月消費物價指數(CPI)超預期降溫後，最新出爐的生產物價指數(PPI)亦反映通脹壓力正持續紓緩。



美國勞工統計局公布，6月份最終需求PPI按月意外下降0.3%，創近期新低，遠勝市場預期的持平表現。按年計算，6月PPI升幅為5.5%，同樣顯著低於市場預期的6.2%。



數據顯示，是次PPI下跌主要受能源價格大幅回落所帶動，期內能源價格急挫6.4%，成為拖累整體數據的主因。



在剔除波動較大的食品及能源項目後，核心PPI亦反映出相似的降溫趨勢。6月份核心PPI按月上升0.2%，低於市場預期的0.4%；按年則上升4.7%，同樣不及預期的5.2%。至於進一步剔除食品、能源和貿易的最核心PPI，按月僅微升0.1%，按年升幅為5.1%。(rc)