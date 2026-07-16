16/07/2026 08:17

【企業盈喜】康諾亞(02162)料中期虧轉賺不低於12億人幣，受惠收首付款

《經濟通通訊社16日專訊》康諾亞-B(02162)公布，預期截至6月30日止中期盈利不低於12億元（人民幣．下同），而去年同期虧損約7900萬元。



該集團指，而轉虧為盈主要歸因於出售於Ouro Medicines少數股權，已於第二季度收到2.57億美元首付款，已被確認為其他收益約16.8億元，而附屬KYM與Astra Zeneca就CMG901(Claudin 18.2 ADC)訂立許可協議，已於第一季度收到3150萬美元的里程碑付款，被確認為合作收入約2.2億元，及產品康悅達收入超過3.9億元，增長超過1.3倍。(wh)