17/07/2026 17:21

《外圍焦點》歐元區公布CPI，美國公布工業生產等數據

《經濟通通訊社17日專訊》美股昨日（16日）主要指數全線受壓，其中台積電公布的業績重新引發市場對AI支出的擔憂，科技股遭顯著拋售，拖累大市整體表現。道指收市跌105.67點或0.2%，報52552.97點；標指跌38.63點或0.51%，報7533.77點；納指跌387.28點或1.47%，報25881.95點。港股方面，恒生指數收市報24562，跌446點或1.8%，成交3473億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，歐洲央行執委奇波洛內就數字歐元發表演講。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布6月消費者物價指數，月率料由0.1%逆轉至下滑0.1%，年率升幅料由3.2%收窄至3%。今晚8:30pm，美國公布6月建築許可，月率料由下滑0.7%改善至升0.1%；6月出口物價月率料由1.3%逆轉至下滑0.7%，年率升幅料由11.2%收窄至10.2%；6月進口物價月率料由1.9%逆轉至下滑0.7%，年率升幅料由6.7%收窄至6.5%；6月新屋動工料由117.7萬升至131萬，月率料由下滑15.4%改善至升11.2%。9:15pm，美國公布6月產能利用率，料維持於76.2%；6月工業生產月率升幅料由0.1%擴大至0.2%。10:00pm，美國公布7月密歇根大學消費者信心指數，料由49.5升至51。(wa)