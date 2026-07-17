24,562.24
-446.36
(-1.78%)
8,136.73
-181.41
(-2.18%)
4,623.17
-211.27
(-4.37%)
3,764.15
-118.26
(-3.046%)
4,529.10
-169.33
(-3.604%)
13,706.88
-781.77
(-5.396%)
63,013.9900
-816.2100
(-1.279%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
63,013.99
-816.21
-1.279%
1,834.2300
-30.4800
-1.635%
17/07/2026 17:05
商品價格行情：期油報79.03美元；倫敦金3993.78美元
原油價格行情（美元）
|名稱
|17:00報價
|升/跌
|比例
|8月紐約期油
|79.03
|0.75
|0.96%
|9月布蘭特期油
|84.76
|0.53
|0.63%
金銀行情（美元）
|名稱
|買價
|升/跌
|比例
|倫敦金
|3993.78
|7.82
|0.20%
|紐約期金
|3998.12
|-53.68
|-1.32%
|倫敦銀
|55.48
|-0.09
|-0.16%
|紐約期銀
|56.21
|-1.23
|-2.14%
*上述報價只供參考用