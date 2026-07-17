24,562.24
-446.36
(-1.78%)
8,136.73
-181.41
(-2.18%)
4,623.17
-211.27
(-4.37%)
3,764.15
-118.26
(-3.046%)
4,529.10
-169.33
(-3.604%)
13,706.88
-781.77
(-5.396%)
63,109.9900
-720.2100
(-1.128%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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17/07/2026 17:05
歐元兌美元報1.1442，關注歐央行執委西波隆講話
美匯指數
|指數
|上日價
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|100.763
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最新美元匯價
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|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.36/40
|162.27/31
|162.36/40
|歐元/美元
|1.1440/44
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|1.1443/47
|英鎊/美元
|1.3442/46
|1.3456/60
|1.3477/81
|美元/瑞郎
|0.8063/67
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|澳元/美元
|0.6972/76
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|紐元/美元
|0.5829/33
|0.5840/44
|0.5841/45
|美元/人民幣
|6.7782/86
|6.7761/65
|6.7730/34
|美元/港元
|7.8407/11
|7.8400/04
|7.8399/03
*上述報價只供參考用