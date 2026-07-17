24,562.24
-446.36
(-1.78%)
8,136.73
-181.41
(-2.18%)
4,623.17
-211.27
(-4.37%)
3,764.15
-118.26
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4,529.10
-169.33
(-3.604%)
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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17/07/2026 18:05
美匯指數報100.788，關注美國7月密歇根大學消費者信心指數初值
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.788
|100.763
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.35/39
|162.36/40
|162.36/40
|歐元/美元
|1.1438/42
|1.1440/44
|1.1443/47
|英鎊/美元
|1.3440/44
|1.3442/46
|1.3477/81
|美元/瑞郎
|0.8074/78
|0.8063/67
|0.8084/88
|美元/加元
|1.4029/33
|1.4029/33
|1.4041/45
|澳元/美元
|0.6970/74
|0.6972/76
|0.6995/99
|紐元/美元
|0.5829/33
|0.5829/33
|0.5841/45
|美元/人民幣
|6.7758/62
|6.7782/86
|6.7730/34
|美元/港元
|7.8404/08
|7.8407/11
|7.8399/03
*上述報價只供參考用