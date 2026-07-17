24,734.97
-273.63
(-1.09%)
8,201.72
-116.42
(-1.40%)
4,721.80
-112.64
(-2.33%)
3,840.60
-41.81
(-1.077%)
4,605.72
-92.71
(-1.973%)
14,074.13
-414.52
(-2.861%)
63,456.0500
-374.1500
(-0.586%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
63,456.05
-374.15
-0.586%
1,845.9300
-18.7800
-1.007%
17/07/2026 09:01
美匯指數報100.736，美國6月零售銷售按月升0.2%符預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.736
|100.763
|-0.027
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.41/45
|162.36/40
|162.36/40
|歐元/美元
|1.1444/48
|1.1441/45
|1.1443/47
|英鎊/美元
|1.3475/79
|1.3470/74
|1.3477/81
|美元/瑞郎
|0.8081/85
|0.8082/86
|0.8084/88
|美元/加元
|1.4033/37
|1.4035/39
|1.4041/45
|澳元/美元
|0.6997/01
|0.6993/97
|0.6995/99
|紐元/美元
|0.5844/48
|0.5842/46
|0.5841/45
|美元/人民幣
|6.7725/29
|6.7719/23
|6.7730/34
|美元/港元
|7.8401/05
|7.8402/06
|7.8399/03
上述報價只供參考用