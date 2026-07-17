17/07/2026 08:01

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美股16日主要指數下跌，納指收跌1.5%

▷ 台積電Q2純利增77%，上調資本支出致股價跌2.3%

▷ 晶片股及科技股普跌，費半指數跌4.3% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社17日專訊》美股周四（16日）主要指數全線受壓，其中台積電公布的業績重新引發市場對AI支出的擔憂，科技股遭顯著拋售，拖累大市整體表現。道指收市跌105.67點，或0.2%，報52552.97點；標指跌38.63點，或0.51%，報7533.77點；納指跌387.28點，或1.47%，報25881.95點。晶片股走勢普遍低迷，費城半導體指數跌4.3%。台積電(US.TSM)第二季純利按年大增逾77%並創下季度新高，但公司同時宣布將全年資本支出預測大幅上調，導致該股收市下挫2.3%。SK海力士ADR(US.SKHY)持續受壓，全日大瀉13.7%。SpaceX(US.SPCX)再度跌穿招股價，收市報131.11美元，跌幅達3.1%。科技板塊其他巨頭亦未能幸免，Alphabet(US.GOOGL)股價急跌4.4%，據報該公司將Gemini 3.5 Pro的發布時間推遲至7月17日。Meta(US.META)及英偉達(US.NVDA)亦全線收跌，跌逾2%。*現貨金單日急挫1.9%*國際金價顯著受壓，現貨金單日急挫1.9%，報每盎司3981美元，紐約期金亦下跌1.6%，報每盎司3984美元。國際油價在周四（16日）表現偏軟，紐約期油下跌1%，報每桶78.31美元 ；布蘭特期油亦錄得0.9%跌幅，回落至約每桶84.18美元。美元走勢反覆，美匯指數報100.78，微升0.2%，未能重上101重要關口。美元兌日圓走勢窄幅上落，日內報162.41，升0.1%。歐元兌美元持續震盪下行，報1.1437，下跌0.2%。(jf)