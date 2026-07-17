17/07/2026 08:22

【ＡＩ】谷歌Gemini 3.5 Pro傳延至7月中旬發布，Token消耗過快等問題未解決

《經濟通通訊社17日專訊》谷歌(US.GOOG)最強旗艦AI模型Gemini 3.5 Pro據報已將發布時間推遲至7月17日左右，因開發團隊決定放棄原有基座並進行全新預訓練。受消息影響，谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)股價急跌4.4%。



谷歌管理層原計劃於今年6月推出Gemini 3.5 Pro，但為追求更高的品質與穩定性，最終選擇延期至7月中旬發布。知情人士透露，DeepMind團隊徹底放棄舊版模型的微調方案，轉而進行耗時更長的全新預訓練，以解決早期測試中出現的Token消耗過快等問題。



儘管新模型在前端開發與視覺代碼生成上表現優異，但其在複雜工程任務上的編程能力仍有待提升，導致產品遲遲未能上市的關鍵因素。(jf)