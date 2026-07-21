17/07/2026 09:53

【特朗普當政】特朗普擬向海外綠卡申請人徵10萬美元保證金

《經濟通通訊社17日專訊》據《華爾街日報》報道，美國總統特朗普政府正考慮進一步收緊合法移民政策。當局擬要求部分在美國駐海外領事館申請綠卡（永久居留權）的人士，繳交高達10萬美元（約78萬港元）的保證金。這筆款項預計需待申請人成功入籍美國後方可獲退還，旨在確保新移民具備財政自理能力。



美國國務院正根據《移民與國籍法》擬定提案，考慮率先在少數國家進行試點，並按個案財務狀況調整實際保證金金額。此政策主要針對以家庭團聚為由申請移民簽證的外籍人士，而非由跨國企業引進的技術專才。



若綠卡持有人在美期間無法維持生計，美國政府將沒收該筆款項。此次提案是特朗普政府落實「美國優先」政策的最新移民緊縮舉措。



早於今年1月，美國已擴大簽證保證金計劃，要求25個國家的短期訪客繳納最高1.5萬美元保證金，並暫停75個發展中國家的移民簽證申請。國務院發言人重申，赴美移民必須證明其擁有足夠資金維持生活，避免日後依賴公共福利。(kk)