17/07/2026 10:02

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▷ 美國6月零售銷售按月增0.2%

▷ 上周新領失業救濟人數降至20.8萬人 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社17日專訊》美國經濟數據好轉，製造業擴張加快，消費者開支堅挺，失業數據改善。根據費城聯儲7月製造業數據，總體企業活動指數急升至41.4，較6月的10.3大幅上揚。該數據亦顯著高於市場原先約12.7至13的預期，反映美國中大西洋地區製造業擴張步伐明顯加速。分項數據方面，新訂單指數由6月的27.3升至37，反映需求進一步增強；就業指數亦由7.9升至10，顯示廠商招聘意欲維持正面。與此同時，投入物價指數微升至53.9。不過，企業對中期前景的看法略為轉趨審慎。6個月業務狀況展望指數由50.2回落至34.4，6個月資本支出展望指數亦由41.2降至30.1，顯示雖然當前製造業活動強勁，但企業對未來投資與景氣延續性的信心有所降溫。*美國6月零售銷售按月升0.2%符預期*此外，美國6月份未經通脹調整的零售銷售額按月增長0.2%，表現符合市場預期。5月份的按月升幅由原先公布的0.9%，向上修訂為1%。這兩項數據共同反映出美國消費者在面對宏觀經濟變數時，整體開支意欲並未出現大幅降溫。美國上周新領失業救濟人數則較前一周減少8000人，總數降至20.8萬人，優於市場預期，此前預測中值為21.7萬人，預測區間介乎20.4萬至22.5萬人之間。撇除單周波動因素，更能反映就業市場真實趨勢的新領失業救濟人數4周移動平均值，則錄得21.43萬人。另一方面，反映失業人士再就業情況的持續申領失業救濟人數亦見改善。在截至7月4日當周，持續申領人數按周減少1.6萬人，回落至180.5萬人。(jf)