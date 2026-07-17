17/07/2026 14:50

【外圍經濟】東京股市黑色星期五，鎧俠暴跌16.1%，財相口頭干預匯市失效

《經濟通通訊社17日專訊》受隔夜美股收跌，及中東局勢惡化影響，東京股市陷黑色星期五，日經指數一度暴跌4100點，創盤中歷史第3大跌幅。收跌2694點，或4.03%。



東證指數亦跌109.58點，或2.7%，至3919.21點，是3月30日以來最大單日跌幅。電子電器板塊領跌，在1637隻股票中，有1128隻下跌。東京電子跌8.2%，鎧俠控股暴跌16.1%，出現跌停。



債市方面，日本40年期公債孳息率上升5.5個基點，至3.88%。雖然財相發出數周來最強硬的口頭警告，指出「將隨時採取果斷行動」，但日圓仍處於弱勢，圓匯在162.4日圓上下輕微波動。



*日本政府直接入市拯救日圓機會上升*



分析指，片山發言後日圓仍處於疲弱，說明她的口頭干預已失效，日本政府直接入市拯救日圓的可能性升高。



據日本財務省數據顯示，截至5月27日的一個月內，日本花費了創紀錄的11.73萬億日圓（722億美元）來支撐日圓，但此後似乎沒有採取任何行動。7月1日圓匯跌至162.84日圓，創下近40年來的最低水平。(jf)