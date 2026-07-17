17/07/2026 16:35

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▷ 同期就業不足率由1.5%升至1.6%

▷ 總就業人數增0.68萬，失業人數減1400人 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社17日專訊》根據政府統計處今日發表的最新勞動人口統計數字（即2026年4月至6月的臨時數字），2026年4月至6月經季節性調整的失業率為3.7%，與2026年3月至5月的數字相同。就業不足率則由2026年3月至5月的1.5%上升至2026年4月至6月的1.6%。與2026年3月至5月比較，在2026年4月至6月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，下跌主要見於進出口貿易業、餐飲服務活動業，以及地產業；而上升則主要見於製造業，以及貨倉及運輸輔助活動業。就業不足率方面，上升主要見於貨倉及運輸輔助活動業、建造業，以及專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動）。總就業人數由2026年3月至5月的363.93萬人，上升至2026年4月至6月的364.61萬人，增加約0.68萬人。同期的總勞動人口亦由378.03萬人上升至378.58萬人，增加約5500人。失業人數（不經季節性調整）由2026年3月至5月的14.11萬人下跌至2026年4月至6月的13.97萬人，減少約1400人。同期的就業不足人數則由56800人上升至62400人，增加約5600人。勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，2026年4月至6月经季節性調整的失業率維持在3.7%，與上一個三個月期間相同。與此同時，就業不足率微升0.1個百分點至1.6%。同期勞動人口和總就業人數輕微上升。展望未來，孫玉菡說表示本地經濟持續增長應繼續支持整體勞工市場，惟夏季期間應屆畢業生和離校人士投入勞工市場或會帶來一些影響。政府亦會密切留意外圍環境不確定因素對企業招聘意欲帶來的潛在影響。(ul)