17/07/2026 16:42

《本港經濟》政府統計處：10%受訪者預計第三季業務狀況較上一季為佳

《經濟通通訊社17日專訊》政府統計處今日發表2026年第三季業務展望按季統計調查的結果。



綜合是項統計調查所涵蓋的行業而言，預期2026年第三季的業務狀況較上一季為佳的受訪者(10%)比預期較差者(14%)所佔的比例為低。



與2026年第二季統計調查的結果比較，預期2026年第三季的業務狀況較上一季為佳的受訪者的比例為10%，較2026年第二季的相應比例(11%)略低。另一方面，預期業務狀況較上一季為差的受訪者的比例由2026年第二季的16%下降至2026年第三季的14%。



按行業分析，在不少涵蓋行業中，受訪者總體而言預期2026年第三季的業務狀況較2026年第二季為差。尤其在運輸、倉庫及速遞服務，地產和專業及商用服務業中，有較多的受訪者預期2026年第三季其業務狀況較2026年第二季為差。另一方面，在金融及保險業中，預期其業務狀況較佳的受訪者則比預期較差者為多。



統計調查的結果須小心闡釋。就這類有關展望的統計調查而言，受訪者的意見會受進行訪問期間社會上各樣事件的影響，並且很難確定受訪者對將來的看法與基本趨勢的相符程度。這一輪統計調查的訪問期由2026年6月1日至2026年7月6日。(ul)