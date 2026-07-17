17/07/2026 08:30

【開市Ｇｏ】紅海航線受威脅，百度擬轉香港雙重主要上市，瀾起在韓遭反壟斷調查

【要聞盤點】



1、美股周四(16日)主要指數全線受壓，其中科技股遭顯著拋售，拖累大市整體表現。儘管企業陸續交出穩健的財報成績，但晶片板塊大跌蓋過相關利好消息。道指收市跌105點，或0.2%，報52552點；標指跌38點，或0.51%，報7533點；納指跌387點，或1.47%，報25881點。中國金龍指數升113點。日經指數開報65544.00點，跌1.93%。



2、美國總統特朗普將於美東時間周四晚9時發表全國講話。聯邦選舉委員會最新披露顯示，特朗普與共和黨擁有11億美元資金備戰中期選舉，規模是民主黨陣營三倍以上。



3、美軍於美東時間周四下午對伊朗發動新一輪打擊，霍爾木茲海峽航運量持續下降；據路透報道，伊朗已要求在也門的胡塞盟友，一旦美國襲擊伊朗電力網絡，便封鎖紅海石油航線。



4、達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根周四重申對通脹居高不下的憂慮，主張聯儲局應適度加息，以確保通脹持續回落至2%目標水平。



5、美國6月未經通脹調整零售銷售額按月增長0.2%，符合市場預期；5月升幅由原先0.9%向上修訂至1%。



6、美國上周新領失業救濟人數較前一周減少8000人，降至20.8萬人，優於市場預期中值21.7萬人。



7、據《南華早報》報道，中國副外長馬朝旭將於下周訪問美國，為國家主席習近平稍後訪問華盛頓作準備。



8、據報德國總理默茨或支持歐盟針對中國採取貿易反制行動，以應對歐中貿易失衡問題。



9、中國牽頭成立世界人工智能合作組織，俄羅斯等29個國家已簽署協議成為創始成員國。中國國家主席習近平將出席7月17日至20日在上海舉行的世界人工智能大會開幕式並發表主旨講話。



10、谷歌最強旗艦AI模型Gemini 3.5 Pro據報已將發布時間推遲至7月17日左右，因開發團隊決定放棄原有基座並進行全新預訓練。





【焦點股】



百度(09888)

- 計劃推進在美國和香港雙重主要上市，以吸引中國內地資金



晶片股：中芯(00981)、華虹(01347)

- 美股晶片股走勢普遍低迷，費城半導體指數跌4.3%



瀾起科技(06809)

- 韓國辦公室遭檢察廳突擊搜查，涉潛在違反反壟斷法調查

- 料半年純利最多升81%至21億元人幣，收入增26.6%

- 董事長倡斥3億至6億元人幣回購A股



兆易創新(03986)

- 長鑫科技A股IPO受捧，散戶部分超額認購逾200倍



六福集團(00590)

- 第一季度零售收入升43%及同店銷售增39%，高金價未顯著影響銷售



金礦股：紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)、靈寶黃金(03330)

- 現貨金再度失守4000美元整數大關



康耐特光學(02276)

- 智能眼鏡新業務獲四家企業尋求合作



中國電力(02380)

- 掛牌售聯營啟源芯全部股權，底價逾29億元



江西銅業(00358)

- 董事會通過建議分拆江銅銅箔主板上市



德康農牧(02419)

- 商品豬6月銷售收入13億人幣跌17%，上半年銷售收入跌18%



嘀嗒出行(02559)

- 料中期盈轉虧最多6540萬人幣，投資公允價值轉虧



中集集團(02039)

- 擬動用不超過1.73億港元供回購H股



【油金報價】



紐約期油上漲0.72%，報79.52美元/桶



布蘭特期油下跌0.09%，報84.85美元/桶



黃金現貨上升0.21%，報3,985.28美元/盎司



黃金期貨下跌0.07%，報3989.30美元/盎司