17/07/2026 10:52

【中東戰火】美國對伊朗發動新一輪打擊，霍爾木茲海峽航運量驟降

《經濟通通訊社17日專訊》美國周四（16日）對伊朗發動新一輪打擊，此前已連續數日空襲伊朗。中東地區的敵對行動持續升級，霍爾木茲海峽航運量急劇下滑。



美國中央司令部表示，美軍的最新打擊行動於美國東部時間下午2時開始，旨在「進一步削弱伊朗軍事能力」。美軍早些時候還打擊伊朗主要出口碼頭附近的一艘油輪。



針對此前遭受的轟炸，伊朗向美國在科威特和約旦的軍事基地發動襲擊。科威特武裝部隊表示，已攔截32架針對該國重要機構的伊朗攻擊型無人機，墜落的殘骸對居民區造成破壞。



儘管美國總統特朗普警告稱，在伊朗重新開放霍爾木茲海峽之前，美方將升級打擊行動，並稱伊朗的發電廠和橋梁可能成為目標，但德黑蘭似乎無意退讓。



隨著通過霍爾木茲海峽的航運量減少，油價上漲也在加大特朗普面臨的壓力。Navy League分析師Steve Wills表示，伊朗可能沒有真正控制霍爾木茲海峽，但他們確實能夠威脅船舶安全通行，進而影響價格和保險費率。(rc)