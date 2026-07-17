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【特朗普當政】特朗普媒體擬推付費服務，出售Truth Social熱門賬戶發帖快速訪問權

《經濟通通訊社17日專訊》美國總統特朗普的媒體公司計劃讓投資者和投資者付費，以實時 訪問Truth Social社交平台上「排名最高」帳戶發布的帖子。



Trump Media & Technology Group Corp周四（16日）在聲明中表示，該數據服務面向高頻交易和算法交易公司等依賴獲取快速信息的機構，預計將於下個月推出。



特 朗普經常通過在社交平台發帖影響全球市場。他在Truth Social上擁有的粉絲最多，達到1290萬。其他白宮官員也有大量粉絲。



特朗普媒體的臨時執行長Kevin McGurn在聲明中表示，Truth API有望成為一個重要的收入來源，但並未具體說明該服務的費用，也沒有說明付費客戶查看帖子的速度會比其他人快多少。(rc)