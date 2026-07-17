17/07/2026 11:50

《駐京專電》外匯局：完善「宏觀審慎+微觀監管」，必要時強化逆周期調節

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》國家外匯管理局新聞發言人、副局長李斌今日在國新辦發布會上表示，外匯局始終堅持促便利和防風險相結合，堅決守好開放條件下的安全底線。持續完善「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理框架。一方面，在必要時強化逆周期調節和預期引導，維護外匯市場平穩運行，堅決防範系統性風險。



*上半年查處外匯違法違規案件超300件，罰沒超4億元*



另一方面，強化外匯市場監管，嚴厲打擊地下錢莊等外匯違法違規活動，今年上半年查處相關案件超300件，罰沒款超4億元，有效維護外匯市場運行秩序。



此外，他表示，外匯局更加注重科技賦能。探索運用數字技術和人工智能等手段，讓外匯業務辦理更加便利、風險識別更加精準、管理服務更為友好。比如，外匯局運用區塊鏈技術搭建了跨境金融服務平台，可以連接和共享稅務、保險、企業、物流等相關數據，方便銀行辦理貿易融資、匯率避險等業務，取得了良好效果。