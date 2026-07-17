17/07/2026 09:08

【ＡＩ】成立世界人工智能合作組織協定簽署儀式上海舉行

《經濟通通訊社17日專訊》成立世界人工智能合作組織協定簽署儀式16日在上海舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅出席並代表中國政府簽署協定。



協定明確，世界人工智能合作組織是獨立的政府間國際組織，遵循《聯合國憲章》宗旨，秉持共商共建共享理念，堅持以人為本原則，旨在促進人工智能國際合作和全球治理，確保人工智能朝著有益、安全、公平方向健康有序發展，造福全人類。組織總部設在中國上海。



哈薩克斯坦副總理兼人工智能和數字發展部部長馬迪耶夫、老撾副總理兼外長通沙萬、巴基斯坦副總理兼外長達爾、俄羅斯總統辦公廳副主任奧列什金、印度尼西亞經濟統籌部部長艾爾朗加等29個國家代表簽署協定，成為創始成員國。聯合國秘書長古特雷斯等國家和國際組織代表出席儀式。(ew)