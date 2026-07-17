17/07/2026 11:13

《駐京專電》外匯局：擬全國推廣綠色外債試點，擴大科創、綠色金融服務惠及面

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》國家外匯管理局資本項目管理司司長肖勝在國新辦發布會上表示，2026年以來，面對新的形勢新的變化，在廣泛調研銀行、企業等主體需求的基礎上，結合資本項目高水平開放進程，擬再推出「一攬子」政策，進一步提升跨境投融資便利化水平。這一批政策主要分為三類，將在完成相關工作程序後，按規定發布實施。



第一，提升直接投資便利化水平。針對外商投資企業提升投資效率的需求，外匯局將進一步簡化資本項目結匯支付手續，支持吸引和利用外資固穩促優。對於「走出去」企業，將有序簡化資金匯出審核，保障企業正常經營資金的高效便捷使用。



第二，擴大跨境融資高水平開放。為擴大科創、綠色金融服務惠及面，外匯局準備進一步拓展跨境融資便利化政策的適用主體範圍，並全國推廣綠色外債試點。同時，為滿足外商投資企業避險需要，便利企業更靈活地跨境調配資金，將進一步優化企業的跨境融資宏觀審慎的管理政策措施。



第三，優化資本項目業務登記管理。考慮到企業便利辦理跨境投融資業務的實際需要，外匯局準備進一步將部分登記業務改由銀行直接辦理，並增加資本項目「網上辦」的業務種類，提升外匯管理「數字化」水平，進一步降低企業「腳底成本」。