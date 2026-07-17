17/07/2026 11:32

《駐京專電》外匯局：首季末全口徑外債餘額2.41萬億美元，環比增3.6%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》國家外匯管理局資本項目管理司司長肖勝今日在國新辦新聞發布會上表示，2026年一季度末全口徑外債餘額為2.41萬億美元，環比增長3.6%，這部分增長主要來自於三個部分：一是境外機構在境內的存款增加；二是境內主體自身融資需求有所增長，從境外借入的貸款增加；三是中國外貿較快增長，由此形成貿易信貸類融資有所增長。



從發展趨勢看，未來中國外債有望保持平穩發展的態勢。當前，中國經濟運行總體平穩，對外貿易保持較快的增長，企業等部門將根據實際需求來借用外債。同時，金融市場開放穩步推進，人民幣資產配置價值持續顯現，外資投資人民幣債券有望穩步上升。



他並指出，近三年來，中國外債規模基本穩定在2.3萬億至2.5萬億美元左右。受外部環境變化、境內主體融資需求調整等因素的影響，外債在一定時期內有所波動是正常現象。未來中國外債有望保持平穩發展的態勢。下一步，外匯局將繼續加大跨境融資便利化的政策供給，推動企業更好利用國際國內兩個市場融資。