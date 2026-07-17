17/07/2026 11:38

《駐京專電》外匯局：未來國際收支有望保持基本平衡

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》國家外匯管理局新聞發言人、副局長李斌今日在國新辦發布會上表示，未來中國國際收支有望保持基本平衡。中國將堅持擴大內需，大力提振消費，擴大有效投資，推動進出口平衡發展，將支持經常帳戶順差在中長期保持在合理均衡水平。同時，中國穩步擴大制度型開放、拓展對外投資合作空間，境內企業將繼續開展全球多元化經營和資產配置，中國對外資產規模將穩步增加。



*前5個月境內主體新增對外投資3000多億美元*



他表示，2022年以來，中國經常帳戶順差、資本和金融帳戶逆差同步增加，由經常帳戶順差形成的資金流入，通過銀行、企業等對外投資，配置到全球不同區域、不同產業和金融市場，一方面滿足了境內主體國際化經營和多元化資產配置需求，另一方面也支持了貿易和投資夥伴國產業與金融市場發展。今年以來，中國國際收支繼續保持這一態勢，經常帳戶延續順差，同時境內主體對外投資運用增多，前5個月境內主體新增對外投資3000多億美元，對外資產規模繼續增加。2026年3月末，中國對外資產約12萬億美元，創歷史新高，對外淨資產超過4萬億美元，在全球各經濟體中位居第二位。