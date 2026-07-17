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17/07/2026 15:05
美元兌人民幣報6.7733，花旗料內地最快本月減息0.1厘
美匯指數
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|美元/人民幣
|6.7731/35
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|6.7730/34
|美元/港元
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|7.8400/04
|7.8399/03
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