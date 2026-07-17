17/07/2026 10:58

公司註冊處：本地公司逾160萬間創新高，接70份遷冊申請，42間公司已成功遷冊來港

《經濟通通訊社17日專訊》公司註冊處統計數字顯示，2026年上半年新註冊的本地公司和經遷冊公司總數近12.25萬間。截至上月底，根據《公司條例》註冊的本地公司和經遷冊公司總數達160.97萬間，創歷史新高。



上半年，共有903間非香港公司在香港新設立營業地點並根據《公司條例》註冊。截至6月底，註冊非香港公司的總數達1.6萬間，同創歷史新高。



公司遷冊制度於去年5月23日開始實施，推行首年市場反應正面。截至2026年6月底，該處接獲70份申請，當中42間公司已成功遷冊來港，其中包括兩間保險公司及一間上市公司。該等公司的原註冊地包括英屬維爾京群島、盧森堡、開曼群島及百慕達等。(bi)