17/07/2026 11:14

【ＡＩ】商湯(00020)推出國際版Token Plan，蓋智能體模型、信息圖生成及開源技能庫

《經濟通通訊社17日專訊》商湯(00020)宣布，正式推出面向香港及全球市場的「日日新」詞元計劃SenseNova Token Plan，方案涵蓋可降低Token消耗的智能體模型、具備高質素信息圖生成能力的多模態模型，以及開源AI辦公技能工具庫。新用戶首月可享限時免費試用，並可獲每個模型每5小時1500次免費API調用額度。



商湯表示，國際版SenseNova Token Plan進一步將商湯的AI能力拓展至全球市場，讓企業及開發者透過精選模型組合，結合開源AI辦公技能工具庫及充足的Token配額，高效應對複雜的長鏈路任務，提升辦公效率。



企業及開發者可透過國際版SenseNova Token Plan平台註冊帳戶，商湯未來亦將推出Lite、Pro等不同定價方案，以滿足不同用戶的需求。(bi)