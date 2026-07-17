17/07/2026 19:21

《再戰明天》德國公布PPI，美國公布領先指標

《經濟通通訊社17日專訊》德國公布PPI，及美國公布領先指標，料為下周一（20日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，東盟外長年度會議舉行（至24日）。



數據方面，下周一2:00pm（本港時間．下同），德國公布6月生產者物價指數，月率料由0.3%逆轉至下滑0.3%，年率升幅料由2.2%收窄至1.8%。10:00pm，美國公布6月領先指標，料由0.1%逆轉至下滑0.1%。



在本港，下周三（22日）公布業績的公司有:申港控股(08631)等。



下周四（23日）公布業績的公司有:IMAX CHINA(01970)等。



下周五（24日）公布業績的公司有:寧德時代(03750)等。(wa)