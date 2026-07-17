17/07/2026 12:01

信銀國際發行美元與離岸人民幣雙幣種額外一級資本證券

《經濟通通訊社17日專訊》中信銀行(國際)宣布，於本周三(15日)成功完成4億美元及13.3億人民幣額外一級資本證券（AT1）發行。此次發行獲境內外各類機構投資者如大型基金、資管、券商、理財、私人銀行及企業類投資者踴躍認購，市場反響熱烈。其中美元品種發行規模4億美元，票面利率5%，超額認購倍數逾6倍；離岸人民幣品種發行規模13.3億元，票面利率2.3%，超額認購倍數近12倍。本次交易定價創本行歷史最窄價差。



中信銀行(國際)創新發行架構，成為全球銀行業首家採用美元與離岸人民幣雙幣種同步計價發行額外一級資本證券的銀行。在夯實自身資本實力的同時，豐富了離岸人民幣產品譜系，為離岸人民幣市場發展註入了新動能，樹立了中資銀行資本發行新標桿。



中信銀行(國際)執行董事兼行政總裁沈強表示，得益於中信集團及母行中信銀行的全方位賦能，中信銀行(國際)近年來經營質效顯著提升，本次雙幣種AT1證券圓滿發行，充分印證市場參與者對本行綜合實力與發展前景的高度認可。



他表示，未來中信銀行(國際)將以此次發行為契機，充分發揮中信銀行的境外銀行業務主平臺和跨境協同主渠道作用，深度參與人民幣國際化和金融互聯互通，不斷夯實跨境金融能力基礎，為香港國際金融中心建設及持續助推人民幣國際化貢獻更大力量。(bn)