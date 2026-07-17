17/07/2026 10:08

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 普徠仕指地緣政治不確定性升溫，新興市場前景仍向好

▷ 新興市場受穩健基本因素、通脹回落及較高孳息率支持

▷ 市場關注聯儲局加息可能性，美國利率走勢為主要風險 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道17日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)新興市場首席宏觀策略師Chris Kushlis指，儘管地緣政治不確定性升溫，新興市場的整體前景仍然向好。穩健的基本因素、通脹回落及較高孳息率，繼續為新興市場資產帶來支持，即使投資者需要面對更不明朗的環球環境。市場目前仍然關注美國聯儲局進一步加息的可能性，但在現有環境下，新興市場資產較可能錄得溫和升幅，而非出現風險情緒全面轉差。*聯儲局即使加息幅度亦有限，惟地緣政局增加市場不確定性*美國利率走勢仍是最主要的宏觀風險。市場對聯儲局政策前景的看法已轉趨「鷹派」，但目前經濟數據尚不足以支持聯儲局展開進取加息周期。因此，即使聯儲局進一步加息，幅度亦可能有限，單憑此因素未必足以扭轉新興市場的走勢。相比之下，環球經濟增長顯著放緩，或者今年支持風險資產的人工智能投資熱潮逆轉，可能構成更大威脅。近期地緣政治局勢亦增加市場不確定性，但其對新興市場的實際影響，將取決於相關發展會否導致環球通脹及利率持續處於較高水平。*新興市場信貸仍表現亮眼，當地貨幣債券受惠溫和通脹環境*新興市場信貸仍是表現亮眼的領域之一。強勁的投資者需求及較高孳息率，繼續抵銷估值偏高的憂慮，有助相關資產維持韌性。新興市場當地貨幣債券亦受惠於較溫和的通脹環境，隨著多個新興經濟體的食品價格回落，當地央行大幅收緊貨幣政策的壓力有所減輕。貨幣市場的前景則較為分化。美元偏強及美國利率相對較高，可能繼續對低息新興市場貨幣構成利淡風險；相反，巴西及哥倫比亞等利率較高的市場，創造回報的條件相對有利。整體而言，普徠仕對新興市場前景維持正面看法。新興市場基本因素展現韌性，資金流向仍具支持，而通脹趨勢亦持續改善。投資者仍需密切關注環球利率、地緣政治局勢及其他宏觀風險，但具韌性的經濟增長及吸引的孳息率，繼續為新興市場資產提供穩固基礎。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。