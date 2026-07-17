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摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ DWS指歐洲投資級企業債券需求旺盛，科技板塊受關注

▷ DWS預期美國國債利率維持，視為投資機會

▷ DWS稱黃金短期價格或整固，中長期具潛力 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道17日專訊》DWS投資組合經理Thomas Hofer表示，雖然目前優質歐洲企業債券（投資級別）相對國債的信貸利差處於歷史低位，DWS對其前景依然非常樂觀。目前市場需求依然旺盛，暫未見任何因素足以改變此格局。儘管近年發債量屢創新高，但新債依然供不應求，自然對價格構成正面影響。目前未見發債企業的風險會在短期內急升的跡象。*投資級別債券基本面仍穩健，科技板塊發債企業可看好*Hofer分析指，從歷史標準來看，整體投資級別債券的槓桿比率及利息覆蓋率等傳統信貸指標依然穩健，目前並無跡象顯示基本面趨勢即將發生逆轉。這種情況在歐元投資級別市場中佔比最大的銀行業尤為明顯。在過往的市場周期中，金融板塊一旦轉弱，往往會觸發信貸利差擴闊，繼而導致價格下跌（債券孳息率與價格走勢相反）。然而，如今歐洲銀行受惠於異常強勁的資本狀況、充裕的流動性儲備、穩健的盈利能力及極高質素的貸款組合。科技板塊的發債企業是另一個Hofer看好的板塊。具體而言，隨著AI應用帶動數據中心擴建，市場正迎來前所未有的投資周期。為了應付龐大的資本開支計劃，Alphabet、亞馬遜、Meta及微軟等超大規模雲端服務商對外部融資的依賴正日益增加。這些發債企業愈來愈多利用歐元投資級別市場，並已完成多宗大額交易。Hofer總結指，未來12個月內，目前已處於低位的信貸利差甚至可能進一步收窄，逼近全球金融危機前的水平。考慮到該債券市場板塊的基本面非常穩健，預期未來12個月的總回報可達3.5%，極具投資吸引力。*美國國債總回報前景仍吸引，黃金中長期仍具上升潛力*另外，與市場預期相反，DWS預計利率不會進一步上調。美國國債（10年期）仍是具吸引力的投資機遇。地緣政治不確定性繼續對新興市場債券構成風險，然而，具吸引力的孳息率機遇為投資者提供相應的風險回報。短期而言，歐元兌美元的上行空間有限。美國經濟動能較強，繼續對美元構成支持。市場原本憧憬新任聯儲局主席沃什會迅速減息，但這股預期目前已經淡化。金價出現了久違的調整，年初至今（截至7月8日）已累跌約5%。DWS對黃金的短期走勢轉趨審慎，預期金價暫時會在目前水平整固，但中長期仍具上升潛力。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。