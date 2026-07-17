17/07/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價貶25點子止兩連升，報6.7934
《經濟通通訊社17日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7934，較上個交易日跌25點子，止兩連升，較市場預期偏弱200點子，上個交易日報6.7909。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7934
|+25.00
|1歐元/人民幣
|7.7631
|-59.00
|100日圓/人民幣
|4.1811
|-4.00
|1港元/人民幣
|0.8665
|+1.80
|1英鎊/人民幣
|9.1414
|-289.00
|1澳元/人民幣
|4.7463
|+17.00
|1紐元/人民幣
|3.9623
|+36.00
|1新加坡/人民幣
|5.2568
|-20.00
|1瑞郎/人民幣
|8.3928
|-244.00
|1加元/人民幣
|4.8310
|+74.00
|1人民幣/林吉特
|0.6006
|-8.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.5295
|+773.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4182
|+107.00
|1人民幣/韓元
|218.3200
|-113.00