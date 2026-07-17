17/07/2026 08:39

【ＡＩ】DeepSeek首輪外部集資估值逾3500億人民幣

《經濟通通訊社17日專訊》內地A股上市公司開潤股份公布的投資進度公告，意外披露人工智能(AI)企業深度求索(DeepSeek)的最新市場估值。以公告數據推算，DeepSeek首輪集資後估值已升至約3500億元人民幣。



根據工商變更資料，DeepSeek首輪外部集資已於近期正式落地，此次集資總額超過500億元人民幣，投後估值約520億美元(約合人民幣3500億元），創下國產大模型公司的集資紀錄。



*英媒：次輪集資投前估值目標4800億*



據內地媒體報道，隨著本輪集資完成，DeepSeek目前已經開啟第二輪集資。據英國《金融時報》報道，DeepSeek本輪集資的投前估值目標約710億美元(約合人民幣4800億元)，相比首輪投後估值上升近40%。



在密集集資的同時，DeepSeek的上市計劃也已提上日程，目標在今年底前完成財務報告，並提交上海科創板上市申請，爭取2027年正式掛牌。(ry)