17/07/2026 09:29

【ＡＩ】月之暗面推出Kimi K3，全球首個3萬億級開源模型

《經濟通通訊社17日專訊》2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議即將舉行之際，人工智能(AI)初創公司月之暗面周四(16日)發布新一代模型Kimi K3，參數規模達到2.8萬億，是目前全球參數最大的開源模型。



北京月之暗面科技表示，Kimi K3原生支援視覺理解，具備100萬詞元上下文窗口，面向軟件工程、知識工作、深度研究、多模態理解等複雜任務場景進行優化，進一步提升大模型複雜任務的處理能力。在訓練Kimi K3新一代基座大模型的過程中，月之暗面使用了自主研發的底層模型架構，並累積形成一整套科學的模型訓練方法。



據英國《金融時報》報道，月之暗面Kimi K3模型系列最新版本，預計將達到甚至超越Anthropic Opus 4.8的效能水平。



Kimi K3已經上線，API輸出定價100元人民幣/百萬Token，標準輸入20元人民幣(快取命中為2元)。



此外，月之暗面年內已完成6輪融資，最新投前估值達315億美元；截至6月中旬，其年度經常性收入已突破3億美元，其中API(應用程式介面)收入佔比超七成。(ry)