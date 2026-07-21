17/07/2026 14:02

【中東戰火】華外交部：中巴呼籲美伊雙方盡快停火復談

《經濟通通訊社17日專訊》中國外交部公告，7月16日晚外交部長王毅在上海會見巴基斯坦副總理兼外長達爾時，就伊朗局勢交換意見，協調立場。中國和巴基斯坦對當前局勢的惡化表示擔憂，呼籲當事方立即停止敵對行動，努力克服困難，排除干擾，重啟接觸，恢復對話，力爭通過談判最終達成全面和平協議。



王毅強調，美伊達成的備忘錄核心條款不僅符合當事方根本和長遠利益，也順應國際社會共同期待，理應倍加珍惜，需要精心呵護。各方應履行所作承諾，遵守備忘錄的規定。中方將一如既往支持巴方調解努力，也將繼續以自己的方式為推動局勢緩和發揮建設性作用。



達爾介紹了巴方近期所做的努力，感謝中方的理解和支持，表示巴方將迎難而上，繼續積極勸和促談。(ry)