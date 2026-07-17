17/07/2026 10:49

《Ａ股焦點》黃金概念走低，赤峰黃金跌停，金價料創六周來最大單周跌幅

《經濟通通訊社17日專訊》黃金概念股持續走低，赤峰黃金(滬:600988)跌停，金誠信(滬:603979)、招金黃金(深:000506)挫7%，中金黃金(滬:600489)跌近6%。



消息面上，國際金價今日小幅反彈，惟本周迄今已累跌超3%，料將錄得六周來最大單周跌幅。金價下跌主要因為美伊衝突再度升級推高油價，加劇通脹擔憂，強化市場對利率可能「維持在較高水平更長時間」的預期。



此外，美國銀行的技術策略師警告稱，黃金今年以來的回調可能仍有較大幅度空間，其走勢可能將與1980年和2011年金價大幅上漲後出現的毀滅性熊市相似。美銀分析師在研究報告中指出，當前金價已匯聚了一系列看跌訊號，持續下跌的風險愈來愈大：死亡交叉形態、淨多頭持倉水平偏高、出現警示性的頂部蠟燭線、TD序列耗盡訊號，以及最近高點處RSI指標達到90--這一水平與1980年和2011年的金價頂部一致。(wn)