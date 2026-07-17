17/07/2026 09:34

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市貶82點子，報6.7760

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7934，較上個交易日跌25點子，止兩連升，較市場預期偏弱200點子。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開82點子，報6.7760，上個交易日即期匯率收盤報6.7678。



市場人士稱，美伊緊張局勢未見緩解，美元調整空間受限，人民幣的外部壓力仍存，不過逢高結匯需求若能延續，人民幣偏升走勢也有望保持。



隔夜美國公布的上周初請失業金人數下降，表明勞動力市場持續保持穩定；而6月份美國零售額僅微幅增長，主要是因為汽油價格下跌拖累了加油站的銷售額。



另外近期美伊的敵對行動加劇，推動原油價格轉跌為升，隔夜盤中觸及一個月高位。



美聯儲副主席杰斐遜周四表示，如果通脹在短期內沒有改善，他將考慮加息；不過目前他認為將短期借貸成本維持在現有水平就已足夠。(sl)