17/07/2026 16:47

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收跌95點子止三連升，報6.7773

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7773，較上個交易日4時30分收盤價跌95點子，止三連升，全日在6.7709至6.7779之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌64點子，報6.7798。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7934，較上個交易日跌25點子，止兩連升，較市場預期偏弱200點子。



市場人士表示，美伊緊張局勢未見緩解，避險需求助力美元指數震盪反彈，人民幣順勢承壓。一外資行交易員稱，「人民幣估計月底前維持區間震盪，美伊緊張關係仍在升級，美元調整空間可能比較有限」。



華僑銀行(OCBC)報告稱，美元仍是G10貨幣中收益率最高的避險貨幣，短期外匯走勢可能繼續反映「美元微笑曲線」框架，在這一框架下，當市場預期美國經濟增長更強勁、利率更高，或全球避險情緒上升時，美元表現往往優於其他貨幣。(sl)