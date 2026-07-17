17/07/2026 13:23

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▷ 行動計劃提出共建國際AI開源社區

▷ 倡導數據跨境流動及綠色算力建設 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社17日專訊》2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議今日在上海開幕，國家發改委會同有關部門在會上共同發布《人工智能合作發展行動計劃》。《行動計劃》從數據、算力、生態、賦能、人才、規則、治理和倫理等方面，提出優質數據供給、智能算力普惠、開源生態共享、人工智能深度賦能、數智人才共育、規則標準共建、安全治理協作、人工智能向善等八項行動。《行動計劃》其中提出，面向發展中國家提供普惠智算服務。聯合建設綠色能源驅動基礎設施，推動智算設施綠色低碳發展，為全球人工智能可持續發展提供算力支撐。鼓勵共建國際人工智能開源社區，開展開源社區國際交流與合作，推動通用大模型、基礎算法、工具組件共享。協同制定開源合規體系與安全準則。支持各國基於開源模型開展本土化創新，構建開放共享、安全有序、協同共治的全球人工智能開源生態。《行動計劃》又提出，推進數據跨境流動，在部分領域建設運營跨境可信數據空間，促進高效、便利、安全的數據跨境流動。協同構建高質量語料庫和行業高質量數據集，推動多語種語料共建共享，為全球人工智能創新築牢堅實基礎。*搭建跨國產業合作平台，共建人工智能安全治理機制*此外，深化「人工智能+」合作，搭建跨國產業合作平台，支持面向發展中國家數智能力建設，促進智能體規範應用與創新發展，推動人工智能在科學、製造、醫療、教育、農業、治理等領域應用賦能。共建拔尖數智人才聯合培養機制，推動高校、科研機構和企業國際合作。共建人工智能標準規範體系，推動國際標準制修訂。共建人工智能安全治理機制，加強網絡安全威脅信息共享和應急處置合作，防範人工智能技術誤用、濫用。堅持保持公開透明、保護隱私安全、確保可控可信的人工智能科技倫理原則，共建人工智能倫理準則體系。消除種族主義、歧視和其他形式的算法偏見，保障公平性和非歧視性。(sl)