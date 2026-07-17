17/07/2026 16:14

【ＡＩ】中國氣象局千億參數級氣象模型「風和」啟動全球開源計劃

《經濟通通訊社17日專訊》2026世界人工智能大會（WAIC）今日在上海開幕。據《央視新聞》報道，在氣象專會上，中國氣象局發布人工智能氣象服務系統「風和」大語言模型，並啟動「風和」全球開源計劃。此舉旨在通過開放共享推動氣象人工智能走向世界，服務全球防災減災合作與可持續發展，同時匯聚開發者、科研機構和國際夥伴共建生態。



隨著「風和」全球開源計劃的啟動，中國氣象局已在GitHub、Hugging Face等平台開放完整模型權重，並同步開放標準化API接口、雲服務以及定制化部署方案，構建開放共享的氣象人工智能生態。



據介紹，「風和」是由中國氣象局公共氣象服務中心聯合雄安人工智能創新研究院、智譜(02513)等單位研發的全球首個千億參數級開源氣象大語言模型，能為天氣分析研判、風險評估和氣象服務提供智能支撐。基於地球系統數據資源基座，「風和」訓練了5000萬tokens高質量氣象服務語料，集成權威氣象數據，並已完成生成式人工智能的備案，為用戶提供安全可控的模型應用。(sl)