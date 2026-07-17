17/07/2026 08:46

【ＳｐａｃｅＸ】SpaceX星艦V3版首飛因技術問題腰斬，馬斯克親自解畫，盤後股價再跌逾4%

《經濟通通訊社17日專訊》SpaceX上月完成轟動性的首次公開招股後，周四（16日）展開第三代升級版星艦(Starship V3)的首次試飛，但因機件問題臨時取消發射任務。



當地時間晚上6點45分，SpaceX發射基站開啟了發射程序，但幾分鐘後在直播中宣布暫停發射。馬斯克隨即在X平台表示：「部分發動機未能啟動，觸發自動發射中止程序。」



事發時，SpaceX股價已連續五個交易日收跌，跌破135美元的發行價。周四收盤跌逾3%，收於131.11美元，並在盤後交易時段一度下跌超4%。



由於星艦V3對於SpaceX拓展星鏈網路服務，以及與NASA完成阿爾忒彌斯計劃的測試飛行至關重要，投資者正密切關注其試飛狀況。(rc)

