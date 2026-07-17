17/07/2026 10:25

【關稅戰】美國落實對巴西加徵25%關稅，本月22日生效

《經濟通通訊社17日專訊》美國貿易代表辦公室(USTR)宣布，在總統特朗普指示下，已依據《1974年貿易法》第301條款採取最終行動。美方落實對部分巴西進口商品加徵25%的新關稅，新措施將於本月22日正式生效。



此次關稅行動源於USTR歷時一年的調查結果。美國貿易代表格里爾指出，巴西在數碼貿易、電子支付服務、不公平優惠關稅、知識產權保護、乙醇市場准入及非法毀林等領域採取不合理做法。美方認定相關措施已對美國農民、工人及創新企業的商業活動造成實質負擔與限制。



為避免干擾美國國內供應鏈運作及推升消費物價，美國政府在本次行動中制定針對性的關稅豁免清單。免受25%新關稅影響的巴西商品涵蓋牛肉、咖啡、橙及橙汁、稀土及其他金屬、部分油氣產品與太空零組件。



針對此關稅行動，巴西政府隨即表達強烈不滿並予以全面駁斥。巴西總統盧拉透過社交平台X發文，強烈譴責美國政府加徵關稅的決定，並全盤否認美方關於不公平貿易行為的各項指控。(rc)