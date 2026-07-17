17/07/2026 10:25

【美國議息】達拉斯聯儲行行長洛根：應適度加息抗通脹

《經濟通通訊社17日專訊》達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根周四（16日）重申對通脹居高不下的擔憂，主張聯儲局應適度加息，以確保通脹能持續回落至2%的目標水平。



洛根在侯斯頓的演講中指出，適度提高息率將能更有效地平衡聯儲局在穩定物價與實現充分就業這「雙重使命」上的風險與前景。她強調，若通脹無法自然回落，決策層至少需要維持一定程度的政策限制性，來幫助達致2%的物價目標。



她指出若住房與非住房服務價格持續放緩有望令通脹降溫，但這條路徑充滿變數，短期內仍需避免能源衝擊及需求反彈帶來的額外物價壓力。



洛根特別提到，雖然AI等新技術長遠有望大幅提升生產力，但短期內已帶動對電腦晶片等投入品的強勁投資需求，當需求超越供應時必然會導致價格上漲。(rc)