24/07/2026 10:06

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▷ 高盛維持2026年Q4布油80美元預測

▷ 霍爾木茲海峽若受阻至2027年布油或漲破120美元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社24日專訊》高盛發表研究報告指出，儘管目前對2026年第四季布蘭特原油價格的預測維持每桶80美元不變，但地緣政治風險升溫正為油價帶來新的上行壓力。報告強調，胡塞武裝宣稱襲擊兩艘穿越紅海的油輪，加上哈薩克斯坦石油出口因俄烏衝突升級而進一步下降，令短期油價面臨更多上行風險。報告提到，目前中東石油供應尚未受明顯干擾。高盛解釋，維持80美元預測的基準情境，是基於下半年中東產量下降所帶來的價格支撐，與6月產量高於預期及中國、南韓與中東地區需求疲弱所造成的價格下行壓力相互抵消。該行預計，2026年第四季西德州原油（WTI）平均價格為每桶76美元。不過，該行預期，今年7月與8月油價將保持近期漲幅，主因全球與經濟合作暨發展組織（OECD）的商業庫存將進一步下降。至於踏入明年，高盛預計若霍爾木茲海峽保持開放，布蘭特與WTI原油全年平均價格將分別回落至每桶75美元與70美元。該行維持2027年每日320萬桶的供應過剩預期，主因全球需求放緩、阿聯酋產量上調及拉丁美洲穩定供應。儘管預期供過於求，但由於2027年全球戰略儲備累積規模達每日120萬桶，加上美國頁巖油對價格敏感，油價難以跌破每桶60多美元的區間。整體而言，高盛認為油價預測的風險仍偏向上升，特別是短期內。在極端情境下，若霍爾木茲海峽持續干擾至2027年，布蘭特原油在2026年第四季可能突破每桶120美元，2027年全年平均價達每桶100美元。若中東與俄羅斯的地緣政治衝擊持續，該行建議投資者與消費者可考慮建立2026年12月至2027年3月歐洲柴油（俗稱「輕柴油」）的跨期價差長倉倉位，以對沖風險。(rh)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。