25,143.05
+580.81
(+2.36%)
8,381.90
+245.17
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4,752.15
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20/07/2026 18:05
美元兌加元報1.4033，關注加拿大6月CPI數據
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.805
|100.765
|0.040
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.41/45
|162.35/39
|162.36/40
|歐元/美元
|1.1427/31
|1.1437/41
|1.1443/47
|英鎊/美元
|1.3460/64
|1.3468/72
|1.3477/81
|美元/瑞郎
|0.8080/84
|0.8068/72
|0.8084/88
|美元/加元
|1.4031/35
|1.4021/25
|1.4041/45
|澳元/美元
|0.6996/00
|0.6998/02
|0.6995/99
|紐元/美元
|0.5847/51
|0.5853/57
|0.5841/45
|美元/人民幣
|6.7678/82
|6.7668/72
|6.7730/34
|美元/港元
|7.8406/10
|7.8408/12
|7.8399/03
*上述報價只供參考用